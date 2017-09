Prefeito entrega sala de tecnologia e anunciará mais de R$ 5 milhões em obras este mês em Vicentina

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito entrega sala de tecnologia e anuncia mais de R$ 5 milhões em obras ainda eeste mês em Vicentina

VICENTINA - O prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), acompanhado da primeira dama Sandra Brigatti Dias Hermenegildo e dos vereadores José da Silva Machado “Duda”, Eliaquim Schausst, Juraci Rodrigues de Carvalho “Japão”, João Ribeiro, Petruça Lourenço, Lupercio Nantes, secretário municipal de educação Fernando de Oliveira, Secretária de Promoção Social Elaine Mendes, secretário de obras Elenildo Barbosa, professores e direção da escola e demais autoridades local, para entrega do laboratório de informática (sala de tecnologia) para a Escola Municipal Antônia Alves Feitosa.

Com recursos próprios, a prefeitura através do prefeito Marquinhos do Dedé, entregou 20 computadores aptos ao trabalho com tecnologia avançada, com internet, sala com ar-condicionado, mesas e cadeira novas e estrutura física totalmente reformada apta para o funcionamento dos computadores.

Na foto: Primeira Dama, Sandra Brigatti Dias Hermenegildo

CLIQUE AQUI E VEJA AS FOTOS DO EVENTO

A professora e diretora Wérica Gomes agradeceu ao prefeito Marquinhos do Dedé pela conquista da sala de tecnologia e destacou “A tecnologia hoje, faz parte do nosso cotidiano, trazendo a tecnologia para o âmbito escolar, onde sabemos que todos os nossos estudantes, tanto do período matutino e vespertino, também os cursistas que passaram por esse laboratório, terão mais conhecimentos através desses computadores. Quero agradece ao prefeito Marquinhos do Dedé, por nos presentear e confiar no nosso trabalho”, finalizou Wérica Gomes.

O prefeito Marquinhos do Dedé destacou a importância e o empenho de todos para que a sala de tecnologia pudesse ser instalada na Escola Municipal Antonio Alves Feitosa “A sala de tecnologia vai atender 300 alunos da Rede Municipal de Ensino e também atender aproximadamente 80 pessoas que fazem cursos em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, estamos empenhados e munidos de força para fazermos uma educação de qualidade para os nossos futuros do Brasil e são nossas crianças”, destacou Marquinhos do Dedé.

Outro detalhe importante anunciado pelo prefeito Marquinhos do Dedé, é um investimentos de mais de R$ 5 milhões em obras, oriundos de recursos próprios do município, que serão anunciados ainda este mês de setembro em um verdadeiro “pacotão de obras” com recursos próprios do município “Eu não ia anunciar hoje, mas como é um dia de festa para todos nós, resolvi fazer mais essa surpresa a todos, só que os detalhes só irão saber no dia do anuncio oficial. Obrigado a todos que compareceram aqui, aos vereadores, diretora, professores, secretariado, enfim, muito obrigado mesmo de coração”, finalizou Marquinhos do Dedé.

O presidente da Câmara, José da Silva Machado “Duda” (PR), falou em nome de todos os vereadores presentes na solenidade “É sem dúvida uma grande conquista para os alunos da Escola Municipal Antonia Alves Feitosa, pois hoje, em tudo que fazemos, necessitamos de um computador e principalmente com internet, e o prefeito Marquinhos do Dedé teve essa visão em beneficiar nossos alunos e também aos alunos dos cursos. Parabéns ao prefeito e a todos envolvidos nesse projeto”, finalizou Duda.