O Boticário sorteará nesta segunda (12), dois casais para um jantar romântico em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - O sorteio que O Boticário de Fátima do Sul realizaria no último sábado (10), ficou para esta segunda-feira (12), Dia dos Namorados. Que tal um jantar Romântico para você e seu amor?.

O Boticário de Fátima do Sul vai Sortear dois Casais que ganharão um Jantar Especial.

FUNCIONA ASSIM - Nas compras acima de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), você já estará concorrendo. O sorteio será nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados às 17h.

As reservas do jantar estarão disponíveis às 20h desta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, no Recanto do Sabor.

Venha até O Boticário de Fátima do Sul e não fique de fora dessa. O Boticário - Em Fátima do Sul - Avenida 09 de Julho - Centro - Fone: 3467-1214.