Ney Matogrosso apresenta o show 'Atento aos Sinais' na Praça da Liberdade em Bonito

FOTO: DIVULGAÇÃO

Atração mais esperada do 18º Festival de Inverno de Bonito, Ney Matogrosso apresenta o show “Atento aos Sinais”, no sábado (29/07), às 21h, na Praça da Liberdade. O repertório deste show memorável traz composições de artistas renomados com uma roupagem nova e alguns sucessos inéditos.

A canção “Rua da Passagem (Trânsito)” é uma parceria entre Arnaldo Antunes e Lenine, a faixa “Freguês da Meia Noite” é uma composição do cantor de rap Criolo e, além desses sucessos, Ney também interpreta “Roendo as Unhas”, de Paulinho da Viola. O intérprete deve apresentar o que lhe é característico: um espetáculo que combina música, dança, teatro e performance.

“Atento aos Sinais” tem sonoridade, figurino exuberante e cenário moderno. Com direção musical de Sacha Amback, o show conta com cenário criado por Luis Stein e Milton Cunha. Ocimar Versolato (parceiro de Ney desde 1994) assina mais uma vez o figurino junto Milton Cunha e Marta Reis.

No palco, Ney Matogrosso será acompanhado por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Artista referencial da cultura brasileira, Ney Matogrosso é dono de uma carreira marcada pela irreverência e por ousadia em suas performances. Tem mais de 30 discos gravados e se impôs como intérprete de palco por excelência, graças a sua interpretação marcante, capacidade de reinvenção e voz única. Ney é um artista inclassificável (título de um dos seus trabalhos recentes), que mantém durante seus 40 anos de carreira a versatilidade como principal característica.

“Atento aos Sinais”

A turnê, que estreou em fevereiro de 2013 e transformou-se em CD de estúdio no mesmo ano, também ganhou uma edição ao vivo em CD e DVD, pela Som Livre. O formato CD reúne 17 canções e o DVD 19, incluindo ainda os registros de “Amor”, clássico do repertório dos Secos e Molhados, “Astronauta Lírico” (Vitor Ramil), “Poema” (Cazuza/Frejat), “Ex-amor” (Martinho da Vila) e o poema “Há minutos atrás” como conteúdo extra.

Dirigido por Felipe Nepomuceno, o DVD registra a performance exuberante e hipnótica do artista em um cenário que inclui uma cadeira espelhada no centro do palco, onde Ney troca de figurino, e os flertes com a plateia, que mergulha de cabeça em um repertório sem concessões, que jamais envereda pelo caminho mais fácil. “Atento aos Sinais é um show que me aproxima dos meus tempos de Secos & Molhados, mas é sobretudo um show pop. Sou um artista que gosta de arriscar, até porque sou intérprete, não sou compositor”, define. Com este trabalho, Ney visitou Portugal, Argentina, Uruguai e as principais capitais do país.