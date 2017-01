Mulher ateia fogo em residência após desentendimento amoroso em FÁTIMA DO SUL

Foto: Whatsapp

Uma mulher ateou fogo em fogo em um residência localizada na rua Mineira, no Bairro Cohab em Fátima do Sul, na tarde desta segunda-feira (16), após um desentendimento amoroso, com um homem com quem a convivia.

De acordo com as informações, a Força Tática do 16º BPM realizava patrulhamento de rotina nas proximidades no endereço, quando populares solicitaram ajuda para a guarnição que imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros para conter as chamas que se alastravam pelo interior da residência. Havia

Na residência que é de propriedade do convivente que tinha se desentendido, na sexta-feira (13), havia dois colchões e duas camas, instaladas em quartos diferentes. Revoltada com o fim do relacionamento, a mulher de posse de palitos de fósforos colocou fogo em ambos os colchões, sendo somente controlado com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.

A mulher foi detida e encaminhada ao Hospital da SIAS de Fátima do Sul, para exames de corpo de delito e posteriormente encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, para as devidas providências.

A autora faz acompanhamento psiquiátrico conforme atestado médico.