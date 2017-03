Motociclista fica ferido em queda de moto na MS-376 em FÁTIMA DO SUL

Um motociclista de 20 anos, morador em Vicentina ficou levemente ferido na manhã deste sábado (25) após sofrer uma queda de moto na MS-376, saída de Fátima do Sul para Vicentina, próximo ao Posto Bela Vista.

De acordo com informações, o motociclista seguia sentido Fátima do Sul, quando se assustou com um caminhão que realizava conversão à esquerda para adentrar no pátio do Posto. Com o susto, o motociclista desviou, saindo da pista e sofrendo uma queda as margens da rodovia.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Fátima do Sul com alguns ferimentos pelo corpo e queixando de dores na perna esquerda.

A Policia Militar do 16º BPM esteve no local realizando os levantamento de praxe.