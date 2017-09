Jovem é executado com 4 tiros na Vila Industrial

Fotos: Sidney Bronka

Wellington Silveira Santos de Oliveira, de 19 anos, morador na Vila Cuiabá, foi assassinado com quatro tiros no início da noite desta quarta-feira (20) em Dourados. O crime aconteceu por volta das 18h, no cruzamento das ruas Cabral com Ramona da Silva Pedroso, na Vila Industrial.

Segundo a polícia, a vítima seguia numa Honda CG Titan prata, com placa HSB 3927 de Dourados, quando dois homens que estavam numa moto da cor preta se aproximaram e efetuaram cinco tiros contra a vítima.

Wellington foi atingido por quatro tiros no pescoço, abdômen, peito e no braço direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, Wellington já estava morto.

As policiais Civil e Militar, juntamente com a perícia técnica estiveram no local. O caso será investigado por policiais da Segunda Delegacia de Dourados.