Inscrições estão abertas para o 1º GP Márcio Amaral de Ciclismo que acontece dia 09 em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - Já está aberta as inscrições para o 1 GP Márcio Amaral de Ciclismo que acontece no dia 09 de Julho em Fátima do Sul.

O Fatimassulense Fábio Marambaia, vem se destacando a cada prova que acontece no Estado de Mato Grosso do Sul, ele que já é o 2º no Ranking da sua categoria, então vamos torcer para pegar podium mais alto, já que ele compete em casa dessa vez.

INCRIÇÕES

Deverão ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico – www.fmsc.com.br até o dia 07/07/2017, o valor da inscrição é R$40,00 - que deverá ser pago no dia da prova no ato da assinatura da súmula.

CATEGORIA E TEMPOS DE PROVA

Elite – 75 minutos Sub-30 – 75 minutos Máster A – 75 minutos Máster B – 60 minutos Máster C– 60 minutos Feminina Elite/Máster – 60 minutos Júnior – 17 e 18 anos – 45 minutos – (travar marcha em 7,93 mts.) Juvenil – 15 e 16 anos – 45 minutos (travar marcha em 7,03 mts.) Infanto Juvenil – 12 a 14 anos 30 minutos travar marcha em 6,22 mts) Júnior Fem. 17 e 18 anos 30 minutos Infanto Juvenil Feminino 12 a 14 anos – 30 minutos travar marcha em 6,22 mts) Open Masculino – 60 minutos Open Feminina – 30 minutos 3- Data/Local/Horário Art. 5º. 09 de julho de 2017 – A partir das 07h30min. Orla de Fátima do Sul 4 - Tipo de prova -Circuito semi plano 2.800 metros.

ORDEM DE LARGADA

1 - BATERIA FEMININO ELITE/MÁSTER INF. JUV. FEMININO JUVENIL INF. JUVENIL MASC. FEMININO OPEN JÚNIOR FEM.

2 - BATERIA MÁSTER B MÁSTER C JÚNIOR OPEN MASC.

3 - BATERIA ELITE MASC MÁSTER A SUB 30 6 –

PONTUAÇÃO PARA O RANKING ESTADUAL

Classe 2 X 2 160 – 130 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 42 – 36 – 30 – 26 – 22 – 20 - 2 - *Os demais que derem largada 01 ponto.

PREMIAÇÕES

Serão premiados os cinco (5) melhores classificados com medalhas em cada categoria e com dinheiro.