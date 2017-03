Governo do Estado intensifica recuperação da MS-276 que liga Dourados à DEODÁPOLIS

Imagens mostram os reparos que estão sendo realizados na MS-276

O Governo do Estado tem intensificado a recuperação da MS 276 que liga os municípios de Deodápolis e Dourados. As equipes tem realizado o ‘Tapa Buracos’ em diversos trechos e também a pintura (Caiação) das laterais da pista. A MS 276 tem grande fluxo de veículos e é o acesso principal ao Vale das Águas que compreende as cidades de Deodápolis, Ivinhema e Nova Andradina.



Inaugurada em 2008, a rodovia (MS 276) que liga os dois municípios serve como principal acesso as BR 163 e BR 463. “Mais uma vez o Governo do Estado demonstra a sua preocupação com as rodovias que são cotidianamente utilizadas como acesso as principais cidades do sul do estado. Aqui na MS 276, diariamente diversos veículos trafegam acessando as cidades da região da Grande Dourados e do Vale do Ivinhema!” destacou Junior Vasconcelos, Coordenador Regional do Governo do Estado.



Em entrevista por telefone, Junior agradeceu ao Claudio Eduardo de Lima Hatschbach, Gerente da Agesul na Grande Dourados, responsável pela obra no trecho da MS 276. O Coordenador, que estava visitando as cidades da região da Grande Dourados, tem levado ao Governador Reinaldo Azambuja os principais anseios da população. “Estamos realizando um trabalho in loco em cada município, levando ao Governador as principais demandas de cada cidade aqui em nossa região!” ressaltou.