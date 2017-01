Gloriadouradense Edwin Baur é atropelado, passa a noite sem socorro e morre no hospital

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR / FACEBOOK

O Glóriadouradense e superintendente de desenvolvimento rural da Secretaria de Produção do Estado, Edwin Baur, de 60 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13) depois de um possível atropelamento na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao Shopping Bosque dos Ypês, em Campo Grande. A suspeita é que o homem tenha sido atingido enquanto trocava o pneu do carro no acostamento da via.

De acordo com o boletim de ocorrência, o superintendente da Sepaf (Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar) foi encontrado por motoristas que viajavam pela BR-163, bastante ferido, mas ainda com vida. Ele então foi socorrido para a Santa Casa de Campo Grande, mas sofreu parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o registro, a suspeita é que ele tenha sido atropelado enquanto trocava o pneu do próprio carro no acostamento da avenida. Não há vestígios sobre o possível autor do acidente. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e será investigado.

Na manhã deste sábado, a Sepaf emitiu nota lamentando a morte do servidor. Confira na íntegra:

Com pesar informamos o falecimento do colega Edwin Baur, superintendente de desenvolvimento rural da Secretaria de Produção do Estado, ocorrido na noite desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2017.

Lamentamos imensamente e deixamos nossas condolências à família e amigos.

Secretário Fernando Mendes Lamas e equipe.