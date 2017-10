Funtrab disponibiliza vagas de emprego para Nova Andradina, Batayporã e Ivinhema

Padeiro, uma das profissões que tem vagas (imagem google)

Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas de empregos na Capital e no interior do Estado. São vagas para várias funções, que buscam trabalhadores com e sem experiências e em diferentes níveis de escolaridade, para atender as necessidades dos empregadores. Confira algumas vagas em destaque:

Nova Andradina – Rua Walter Hubacher, 1368, Centro, telefone (67) 3441- 3762 - Analista de laboratório químico; Açougueiro; Faturista; Padeiro; Recepcionista de crediário; Supervisor de produção (indústria de material elétrico e eletrônico); Tapeceiro de móveis; Vendedor interno.

Batayporã – Avenida Brasil, 2064, Centro, telefone (67) 3443-2577 – Borracheiro; Eletricista de manutenção industrial; Guincheiro; Montador de móveis e artefatos de madeira; Operador de motobomba; Operador de tratores diversos; Soldador; Vendedor interno.

Ivinhema – Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586 - Atendente de padaria; Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores); Balconista de açougue; Cozinheiro de restaurante; Eletricista auxiliar; Funileiro de automóveis (reparação); Motorista de ônibus urbano; Motorista entregador; Saladeiro; Soldador; Vendedor.

Mais informações no Boletim do Emprego.