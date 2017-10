FOTOS: FÁBIO MENEZES - REGIAONLINE - 'Fé e Devoção' marca grande festa de Santa Terezinha realizada em Vicentina

Neste domingo, 01 de outubro, na cidade de Vicentina, na av Padre José Daniel, ocorreu a 25ª Festa de Santa Teresinha. Diferente dos anos anteriores, uma estrutura de palco grande e uma tenda enorme foram montados, e uma multidão de fiéis, de inúmeras localidades, compareceram em massa. Às 8:00h da manhã, procissão com a imagem da Santa e, na sequência, Santa Missa.

O Prefeito Marcos Benedetti Hermenegildo "Marquinhos do Dedé" e sua esposa, a primeira dama Sandra Brigatti Dias Hermenegildo, compareceram à esta célebre festividade, além da Banda do Exército Brasileiro de Dourados. Apesar da chuva que ocorreu na região, a festividade seguiu o panorama sem prejuízos. Após o encerramento da Santa Missa, uma aeronave despejou uma chuva de rosas aos fiéis, um momento maravilhoso e inesquecível da festa.

O Regiaonline parabeniza ao Prefeito Marquinhos por te colaborado com esse evento e tê-lo melhorado e dado suporte para que ele se tornasse grande e de importância sem medida. Foram inúmeros elogios sobre a festividade e congratulações pelo empenho do Poder Executivo de Vicentina.

As 11:00 horas teve Almoço no Salão Paroquial, a partir das 13:30 horas Leilão.

A festa em ação de graça em louvor a Santa Terezinha do Menino Jesus, uma comemoração idealizada pelo Saudoso Padre Roberto Fulco do Nascimento que colocou em pratica esta ideia bem sucedida e que ate hoje os festejos de Aniversario de morte da jovem Terezinha do Menino Jesus, que virou Santa e tem mundo a fora seus milhões de fiéis.

Em Vicentina o Saudoso Padre Roberto fundou o Santuário que leva o nome da Santa na década de 80 e em seu nome construiu uma igreja e uma galeria aonde tem um acervo de fotografias da Santa e muitas fotos do próprio Padre em suas viagens a Itália, quando em visitas ao Santuário original daquele país.

Padre Roberto faleceu ainda quando era um dos maior seguidores de Santa Terezinha no Município de Vicentina, deixando aqui na Cidade um Santuário da Santa Terezinha que tem com tradição a realização de uma festa no aniversario de morte da Santa, aonde participam pessoas de vários estados da Federação, que trazem a nossa Cidade pessoas das mais diversas regiões, tais como de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e estado de São Paulo, que vem anualmente visitarem o Santuário em homenagem a Santa Terezinha do Menino Jesus, nesta data.