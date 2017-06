FOTO: DIVULGAÇÃO

O Fatimassulense, Fabio Marambaia, chegou em 3º Lugar na categoria Master B1 no GP de Maracaju – MS, neste final de semana.

E agora tem um grande desafio, buscar outro pódio em casa no GP de Fátima do Sul que será realizado no dia 09 de julho na Orla de Fátima do Sul.