Fatimassulense de 22 anos morre e 4 policiais ficam feridos em colisão na MS-376

Fotos - Cido Costa/Douradosagora

O Fatimassulense, Gustavo Roger Franco de Souza, de 22 anos morreu e quatro policiais militares ambientais ficaram feridos em acidente que aconteceu por volta da 1h14 da madrugada desta segunda-feira, na MS-376, a cerca de três quilômetros de Fátima do Sul.

Segundo informações repassadas pela polícia, ao DouradosAgora, o condutor do GM Onix de cor prata com placas NRY-2468 de Fátima do Sul, identificado pelo nome de Gustavo Roger Franco de Souza, teria invadido a pista contrária e colidiu frontalmente contra a viatura ocupada pelos PMAs.

Após o impacto, o Ônix bateu no guard rail daquela rodovia. Roger morreu preso em ferragens. O motor do carro foi arremessado no acostamento. O veículo ficou destruído.

A Toyota/Hilux era, conduzida pelo PMA Geovani de Souza Santos, que seguia com mais três policias, sub Monteiro, 3º sargento Rojas e sargento Dirceu. Viatura e dois barcos acoplados num reboque tiveram avarias.

Dois dos quatro policiais ficaram presos às ferragens. Eles e os outros PMAs foram socorridos pelos bombeiros de Fátima do Sul e encaminhados para o Hospital da Sias. (Foto: Cido Costa/Douradosagora​).

O estado de um dos policiais é grave. Ele foi removido para unidade hospitalar de Dourados. Os quatro tinham acabado de concluir o plantão, no Parque Ambiental de Ivinhema, e retornavam para a base da PMA em Dourados.

O perito criminal André Kiyoshi e Polícia Rodoviária Militar Estadual (PRME) estiveram no local do acidente, juntamente com investigadores e delegado Hudson Parra de Miranda, da Polícia Civil de Fátima do Sul. O DouradosAgora acompanhou a ocorrência.