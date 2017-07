Alapuxa guria, pupi, eram os bordões que Seu Julio "Paraguaio" usava. Nos mais de oitenta anos sempre conservava aquela mente jovem, muito brincalhão, gostava muito de cuidar das criações, principalmente as aves. Era muito conhecido, porque por longos anos trabalhou na casa paroquial, Nossa Senhora de Fátima, de Fátima do Sul. Era o amigo do Padre Bonfilho, que o destinou a cuidar de suas galinhas poedeiras. Fazia aquele serviço de recolher ovos todos os dias, como se fosse uma diversão. Mas não dispensava o tradicional "chimarão", que era compartilhado com os padres e pessoas que ali se juntavam.

Paraguaio, como era carinhosamente chamado, estava lutando ha meses com uma enfermidade. Ontem de manhã, deu entrada no hospital em Dourados, mas a noite não resistiu e veio a falecer. Muitas mensagens de carinho ja estão nas redes sociais. por ser uma pessoa muito querida na comunidade.

A familia convida a todos amigos e familiares para o velório e as ultimas homenagens na capela mortuária Jardim das Orquideas. O sepultamento ainda não foi determinado o horário.

Descanse em paz meu amigo Paraguaio!