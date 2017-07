Fátima do Sul e Vicentina vão realizar 2º Leilão Direito de Viver do Hospital do Câncer de Barretos

Comissão Organizadora do Leilão se reúniu nesta segunda-feira, tratar da organização do evento.

Em mais uma ação solidária e humanitária, voluntários das cidades de Fátima do Sul e de Vicentina, já estão organizando a realização do 2º Leilão Direito de Viver, que tem renda revertida ao Hospital do Câncer de Barretos.

Em reunião realizada na noite de segunda-feira (24), a Comissão Organizadora do Leilão, definiu a data para o dia 03 de setembro, a partir das 11h, no Parque de Exposições de Fátima do Sul, local onde também será servido um almoço beneficente, a base do Tradicional COSTELÃO, ao valor de R$ 25,00.

Durante a reunião foram deliberadas as ações para conseguir os objetos e animais para o leilão, onde a expectativa é arrecadar cabeças de gado, bem como a divisão das equipes responsáveis em cada parte do evento.

Os doadores de gado e outros objetos para o leilão poderão entrar em contato com os responsáveis de arrecadação: EM FÁTIMA DO SUL COM O CIRO – MERCADO JULIFRAN (67) 99976-3825. EM VICENTINA FALAR COM O ONCINHA (67) 99907-5557.

Nos últimos anos o Hospital do Câncer de Barretos realizou 248 atendimentos, a 24 pacientes de Fátima do Sul, que foram encaminhados para tratamento na unidade de Barretos-SP.

Outro atendimento já recebido por duas vezes pela cidade de Fátima do Sul foi o da Unidade Móvel de Prevenção, um programa itinerante do Hospital que visita o País inteiro e atende 130 pessoas por dia com diagnósticos em próstata (40 pessoas), lesões de pele (40 pessoas) e Papa Nicolau -HPV (50 pessoas).

Nas duas vezes que a carreta esteve em Fátima do Sul, foram disponibilizados aproximadamente 1.000 exames, que atenderam tanto moradores de Fátima do Sul, quanto do Distrito de Culturama, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, parceira do agendamento dos exames.