Eraldo trabalha forte na zona rural e intensifica trabalho na Linha do Caraguatá em Jateí

FOTO: LUCAS MOURA - Máquina ativa na execução dos serviços na Linha do Caraguatá

A Prefeitura de Jateí com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem realizando um trabalho constante na Linha do Caraguatá, com a construção de novas tubulações, atendendo determinação do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) que esta transformando toda a zona rural com grandes melhorias no setor.

Com uma equipe especificada para atender os trabalhos o Secretário de Infraestrutura Rodrigo Felix da Silva a frente dos serviços, concentra-se as atenções atualmente na Linha do Caraguatá, onde já foi concluída uma nova tubulação, dando andamento em mais uma e a construção de duas galerias. “Deixaremos a linha do caraguatá 100% em ótimas condições, pois até dezembro mais duas novas tubulações serão construídas, sendo um trabalho constante, assim proporcionando maior comodidade à população da região, e os demais que ali precisam trafegar”.

Desde o inicio de sua administração, o prefeito tem focado nos trabalhos nas estradas da zona rural, com ações relevantes na recuperação de estradas, serviços realizados com qualidade trazendo mais segurança e comodidade a população.

Eraldo que frequentemente tem acompanhado de perto a execução garante que atualmente a realidade das estradas da zona rural é outra, realizando a maior obra do setor viário do município. “Trabalhamos conforme as condições, iremos com certeza fechar o ano com mais vinte construções entre pontes e tubulações, um trabalho que conta com a dedicação e comprometimento de nossos funcionários do setor de infraestrutura municipal”.