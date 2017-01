Empresa vence licitação e Corpo de Bombeiros começa a sair do papel em BONITO

O prédio do subgrupamento do Corpo de Bombeiros em Bonito começou a sair do papel. O Governo Estadual publicou nesta terça-feira (10) o resultado da licitação para construção da unidade, cuja vencedora foi a CTEC Engenharia LTDA EPP.

Conforme o edital, o valor da obra será de R$ 159.980. Não há informações sobre os prazos que a vencedora terá para concluí-la.

Problema – O subgrupamento foi prometido em 2015 pelo Governo Estadual. A necessidade de uma base da corporação em um dos principais roteiros turísticos de Mato Grosso do Sul foi suscitada após um incêndio de grandes proporções em uma pizzaria no dia 18 de dezembro daquele ano.

A cidade é atendida pelo quartel de Jardim, que também é responsável por Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Bela Vista. Durante a semana os Bombeiros do município vizinho permanecem em Bonito apenas para atendimento de salvamento nos balneários.

No aeroporto municipal até existe uma brigada de incêndio, mas não pode atender além de 8 km de distância.

O antigo prefeito de Bonito Leonel Brito (PT do B) deu início às discussões para a cedência da área. Ele apresentou inicialmente três locais na área central e a corporação se interessou por dois. As negociações caminharam ao ponto de se definir o ponto definitivo.

A construção do prédio é apenas um dos passos necessários para o efetivo funcionamento da unidade. Para haver um subgrupamento do Corpo de Bombeiros, segundo informações da própria corporação, é preciso ter um veículo ABT (Auto Bomba Tanque); ABS (Auto Busca e Salvamento) e uma UR (Unidade de Resgate), além dos servidores para atuar na cidade.

Não há informações se esses veículos e equipes já estão sendo encaminhados. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) informou que o responsável por essa obra só estaria no órgão na quarta-feira (11) para esse tipo de esclarecimento.