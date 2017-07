Dupla em motocicleta rouba trabalhadora em Dourados

Imagem Ilustrativa

Uma jovem de 18 anos foi assaltada no final da tarde desta quinta-feira, 20, por dupla em motocicleta na região do Jardim Santo André em Dourados. Ela teria acabado de sair do trabalho e aguardava o esposo.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher é funcionária de uma escola infantil e por volta das 18h10 teria encerrado expediente e saído para a calçada aguardar o esposo.

Nesse momento, dois homens em uma motocicleta Suzuki Intruder 125 estacionaram em frente a moça e o carona abordou a vítima sob ameaça de faca. Eles exigiram o celular que foi entregue.

Os criminosos fugiram e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, de Dourados.