Diretor presidente da MSGÁS ministra palestra sobre 'Empreendedorismo' aos alunos do Colégio Delphos

FOTO: ASSESSORIA -

Em visita à cidade de Dourados, nesta terça-feira (4), o diretor presidente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), Rudel Espíndola Trindade Junior se reuniu, no prédio da prefeitura de Dourados, com a prefeita Délia Razuk, empresários locais e vereadores para tratar as possibilidades de expansão do gás natural na região.

Anteriormente ao encontro, ministrou uma palestra sobre empreendedorismo para os alunos do Colégio Delphos.

Iniciou com uma breve explanação sobre sua formação e trajetória empreendedora no mundo dos negócios, como também experiências profissionais. Conscientizou os alunos sobre a fase importante que eles estão vivendo neste momento e mostrou-lhes a necessidade de estudar muito, investir na leitura e manter sempre uma postura gentil, pois o mercado de trabalho é competitivo e prosperará quem estiver mais preparado e melhor souber conviver socialmente.

Aprofundou-se em temas sobre o crescimento da indústria de gás natural, as vantagens e a economia que a adoção dessa fonte de energia representam nos mais variados aspectos ambientais e econômicos.

Ao finalizar o encontro, sr Rudel Júnior observou que os alunos mostraram bastante interesse acerca do tema exposto, perguntaram sobre como era a equipe da MSGÁS, sobre o processo de estágio na empresa e como eram feitos os trabalhos para a expansão da rede. “Foi muito proveitoso, os alunos podem ser nossos futuros colaboradores ou mesmo potenciais clientes”, afirmou o presidente.

Durante o encontro também foi tratada uma possível visita técnica dos alunos às estações da Companhia com data a definir. “O gás natural é uma energia que possui muita demanda, envolve alta tecnologia e muito trabalho e nós queremos mostrar isso e o esforço da nossa equipe em levar o gás natural para o Estado”, frisou o presidente.