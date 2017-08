Depois de quase 60 dias chuva deve chegar com força neste final de semana em MS

Após dois meses, pode chover no final de semana. (Foto: Divulgação)

Finalmente uma boa notícia. De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp, a chuva deve chegar em Mato Grosso do Sul no final de semana e ficar por quatro dias. Não há previsão de frio, apenas de vento forte para o período.

Segundo o meteorologista o clima muda significativamente a partir de sábado (12), com o tempo parcialmente nublado, pancadas de chuvas, trovoadas e ventos de até 46 km/h. Isso deve acontecer em Corumbá, Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Amambaí, Maracaju, Bonito, Jardim e Campo Grande.

No domingo (13) o clima deve permanecer nublado com pancadas de chuva, trovoadas e ventos de 35 km/h em Navirai, Amambaí, Sete Quedas, Mundo Novo, Ponta Porã, Porto Murtinho, Miranda e Corumbá. Em Campo Grande, Maracaju e Terenos também deve ter chuva.

A próxima segunda-feira (14) deve amanhecer com tempo nublado com pancadas de chuva fortes em alguns momentos, ventos de 35km/h e trovoadas em todo o MS, exceto região norte, nordeste e leste que terá muitas nuvens.

A previsão é de que na terça-feira (15) o tempo continue parcialmente nublado com chuvas isoladas e ventos de 35km/h, nas regiões norte, nordeste e leste. Nas demais o sol aparece com poucas nuvens.