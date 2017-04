DEODÁPOLIS se mobiliza para ajudar garotinho João Neto em tratamento que hoje custa R$ 700 mil

FOTO: DIVULGAÇÃO

Uma prova de amor que alimenta a esperança de vida do pequeno João Neto de 5 anos. É desta forma que amigos e parentes do menino descrevem o apoio que está sendo recebido na campanha que visa arrecadar fundos para custear o tratamento do pequeno João Neto nos Estados Unidos.

Levando em consideração o valor do Dólar atual (R$ 3,14) se fosse realizada hoje o tratamento custaria quase R$ 700 mil. Naquele pais o tratamento do menino está custando mais de US$ 200 mil.



Diante do pedido da família, uma ‘Corrente do bem’ foi iniciada. Postagens em redes sociais mobilizaram diversos municípios. Não foi diferente em Deodápolis. Na cidade, familiares do João Neto estão recebendo o apoio de toda a comunidade.

O pequeno João Neto tem um raro tipo de Câncer que precisa ser tratado com sessões de radioterapia com Prótons. O tratamento é exclusivo dos Estados Unidos. Ele é o único que atinge apenas o tumor.



“Nunca me senti tão triste ao ver o meu bisneto com esta doença. Eu peço pelo amor de Jesus que vocês ajudem a salvar a vida dele!” disse o bisavó do João Neto, o Sr. Franquilino da Silva Leão de 85 anos. “Olá pessoal, estou aqui com o meu pai, o Bisavô do João Neto e ele também, com 85 anos está aqui nesta campanha pedindo a ajuda de todos vocês pela cura do nosso João Neto. Ele precisa ir para os Estados Unidos e Deodápolis também aderiu a esta força alimentando a esperança do João Neto poder viver. Juntos somos mais forte pessoal. Todos pelo João Neto. Vamos dar uma esperança de vida pra ele. Contamos com vocês!” ressaltou a Tia do menino, Joelma Novaes.



O pequeno João Neto está morando a 1 ano e meio em Barretos onde já faz um tratamento. Ele precisará embarcar para os Estados Unidos no dia 3 de maio.

Familiares em Deodápolis estão mobilizando o

municipio para arrecadar doações.

Festa beneficente em Deodápolis em prol ao João Neto



No próximo dia 25 de junho será realizado em Deodápolis um almoço com bingo para arrecadar fundos para custear as despesas do tratamento de João Neto. O evento ocorrerá as 11hs no Salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.