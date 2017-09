DEODÁPOLIS: Jovem que estava junta com a mãe no Gol é encaminhada em estado grave para Dourados

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Jovem que estava junta com a mãe no Gol é encaminhada em estado grave para Dourados

Equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local do gravíssimo acidente que tirou a vida de uma mulher na noite deste sábado (23) na BR 376, entre Deodápolis e Glória de Dourados. O fato ocorreu na saída de Deodápolis, bem próximo a uma ponte.

Um Gol Prata com placas HSF – 5374 de Naviraí ficou destruído ao bater de frente com uma carreta com placas HQR – 8713 de Campo Grande. Segundo informações de populares, no gol estavam duas mulheres, mãe e filha. A mãe, que conduzia o carro morreu na hora.

A filha de 15 anos foi socorrida por enfermeiros do Hospital Municipal Cristo Rei e logo em seguida foi encaminhada para cidade de Dourados. Os bombeiros chegaram pouco tempo depois para retirar o corpo da mulher que ficou preso às ferragens. O motorista da carreta nada sofreu.

Com o impacto, a carreta ‘empurrou’ o gol por um trecho de aproximadamente 100 metros. A identificação das vitimas não foi informada a imprensa tendo em vista que não foram encontrados nenhum documento. Populares afirmaram que as duas são da cidade de Glória de Dourados.

Não se sabe quem invadiu a pista causando o acidente, já que ambos os veículos ficaram no meio da rodovia. A Policia Militar da 2ª CIA esteve no local do acidente realizando a sinalização da pista.

Outras informações repassadas ao Impacto News são de que a jovem que estava no banco de passageiro precisou ser levada para Dourados por conta dos ferimentos. Ela foi levada para o Hospital da Vida.