DEODÁPOLIS: Bombeiros retiram corpo das ferragens já sem vida, a mulher é de Glória de Dourados

O acidente que aconteceu agora a pouco antes de chegar na ponte, na entreda do município de Deodápolis, foi entre um veículo Gol e uma Carreta IVECO, onde segundo informações apuradas neste momento, o corpo de uma mulher está preso as ferragens e já se encontra sem vida.

O Corpo de Bombeiros está neste momento fazendo o trabalho de retirada do corpo da mulher do veículo Gol.

Segundo informações, estava a mãe e filha no veículo, não tinha criança no carro, apenas as duas. A mulher que morreu é moradora da cidade de Glória de Dourados.

