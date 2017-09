DEODÁPOLIS: 1ª Festa dos Pioneiros terá corrida do jegue, veja como fazer a inscrição

A Prefeitura Municipal de Deodápolis vai realizar neste mês de outubro a 1ª Festa dos Pioneiros que homenageará a cultura nordestina no município. Além dos shows e da praça de alimentação, uma das grandes atrações será a corrida do jegue. Tradicional no nordeste brasileiro, a corrida proporciona momentos de descontração.



O Diretor de Cultura, Pereira Neto, destacou nesta segunda que as inscrições para a corrida já estão abertas. Para participar, o competidor deverá ter um animal para participar. O animal deverá ainda estar com o exame em dia.



“Venham participar conosco deste grande evento. A corrida do jegue é tradicional na cultura nordestina e estamos felizes em poder proporcionar a realização deste evento aqui em Deodápolis. Então, quem tem um jegue, venham fazer as inscrições. Terá premiação e troféu na corrida do jegue!” destacou Pereira. Informações podem ser obtidas pelo fone (67) 99600-4395.