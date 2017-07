Decisão judicial leva vereador de Ivinhema a perder mandato

Valdemar Ângelo, o popular 'Dema', perdeu mandato - Foto: Ivinoticias

Uma intervenção do Ministério Público Estadual de Ivinhema levou o vereador Valdemar Ângelo, popularmente conhecido como ‘ Dema’ (PDT) a ter o seu mandato cassado. Segundo as informações do site Ivinoticias, o vereador tomou posse na Câmara de Vereadores de Ivinhema no último dia 26 de maio em razão da morte do vereador Valdir Kuhnen (PT).

Dema concorreu às eleições pela Coligação ‘Tempo Melhores Virão’, obtendo 353 votos, ficando como primeiro suplente em uma chapa formada por PDT, PT, PSB, PP, PTN e PTC, porém o parlamentar sofre problemas judiciais no qual é acusado de fraudar um concurso público da Câmara Municipal no ano de 2006 em seu antigo mandato.

Após sua posse, o promotor de Justiça, Daniel do Nascimento Britto, recomendou ao presidente da Câmara de Ivinhema, vereador Aluísio Soares de Azevedo Júnior, que fosse anulado o ato de posse do vereador Valdemar Ângelo.

O promotor justificou na recomendação alegando que o referido parlamentar encontra-se com seus direitos políticos suspensos desde 12 de maio de 2017, devido à Ação Civil Pública a respeito da fraude e anulação do concurso público de 2006 ter sido transitada em julgado.

De acordo com o processo administrativo expedido pelo Ministério Público Comarca de Ivinhema publicado nesta segunda feira (10), foi declarada a perda do mandato do vereador.

Dema entrou com um recurso contra a decisão desta ação que irá a votação no TJ (Tribunal de Justiça) e caso seja aceito pode haver possibilidade de retornar a câmara municipal, mas até o momento perdeu seu mandato.

Nesta semana, a Câmara Municipal de Ivinhema entrou em recesso e por este motivo o novo suplente, o delegado Messias Furtado, tomará posse quando retornarem os trabalhos.