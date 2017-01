Conheça um pouco da história e do vasto serviço prestado por Edwin Baur por GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Por Demerval Nogueira - Comunicamos com profundo pesar o falecimento do amigo, zootecnista e superintendente de desenvolvimento rural da Secretaria de Produção do Estado de MS, EDWIN BAUR, 60, ocorrida na noite desta sexta-feira, 13, depois de um possível atropelamento na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao Shopping Bosque dos Ypês, em Campo Grande - MS.

As autoridades de trânsito acreditam que EDWIN BAUR foi atingido quando trocava um pneu no veículo. Ele foi encontrado por motoristas que transitavam pela BR 163, foi levado à Santa Casa da Capital, mas devido aos ferimentos e após sofrer uma parada cardíaca, não resistiu e veio a falecer.

SUA HISTÓRIA POR GLÓRIA DE DOURADOS

EDWIN BAUR, deixa uma vasta folha de serviços prestados em Glória de Dourados e região e, ultimamente em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Nascido na cidade Bagé, Rio Grande do Sul, EDWIN BAUR residia em nosso Estado, mais precisamente em Glória de Dourados, há muitos anos.

Era funcionário de Carreira da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS (Agraer). EDWIN BAUR deixa filhos e a viúva, Dra. Vera Regina Dalcin Baur, ex-prefeita de Glória de Dourados. Comunicamos com profundo pesar o falecimento do amigo EDWIN BAUR, ocorrido na noite desta sexta-feira, 13/01/17, em Campo Grande.

Nossos sinceros votos de profundo pesar à família enlutada, pelo passamento prematuro e abrupto. Que o Senhor bom Deus reserve um lugar especial para o amigo que partiu tão cedo, e que Deus conforte os corações de familiares e amigos mais próximos.