Como usar o Status do WhatsApp com fotos e vídeos que somem em 24 horas

O WhatsApp liberou nesta quarta-feira (22) o recurso "Status". Com a ferramenta, que já está popular entre usuários brasileiros, é possível publicar um conteúdo que se autodestrói após 24 horas – função semelhante ao Snapchat e ao Stories do Instagram, que também pertence ao Facebook.

Neste tutorial, iremos ensinar o passo a passo de como tirar uma foto, gravar um vídeo ou escolher imagens da galeria para compartilhar temporariamente com os seus contatos no mensageiro. Os procedimento foi feito em um iPhone (iOS), mas o processo é o mesmo em celulares com Android.

Passo 1. Abra o WhatsApp e toque sobre “Status”, no canto inferior esquerdo da tela. No Android, o menu fica na parte superior da tela.

Passo 2. A primeira coisa a ser feita é definir as configurações de privacidade das suas fotos e vídeos publicadas. Para isso, toque em “Ajustes de Privacidade” e escolha uma das opções.

Acessando Status do WhatsApp (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 3. Para adicionar um novo Status, basta tocar em “Meu Status” ou sobre o ícone localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, toque sobre o botão do obturador da câmera para tirar uma foto ou mantenha-o pressionado para gravar um vídeo. Você também pode escolher uma das fotos recentes salvas na biblioteca do celular.

WhatsApp: tirando uma foto ou gravando vídeo para o Status (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 4. Caso queira ajustar o enquadramento ou recortar a foto, toque sobre o primeiro dos botões localizados no canto superior direito da tela. Após fazer os ajustes necessários, toque em “OK”.

WhatsApp: ajustando recorte e enquadramento da imagem (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 5. Toque sobre o ícone com uma carinha para adicionar emojis sobre a foto ou vídeo. Na galeria de emojis, deslize a tela para cima para ver todas as carinhas e toque sobre uma delas para inseri-la na imagem.

WhatsApp: adicionando emojis às suas fotos e vídeos (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 6. Você também pode adicionar textos sobre a imagem. Para isso, toque sobre o “T”, no canto superior direito da tela, e digite o que você quiser. Caso queira, é possível mudar a cor da fonte usando a barra exibida no canto direito.

WhatsApp: adicionando texto sobre a foto (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 7. Para fazer um desenho à mão sobre a foto ou vídeo, toque sobre o ícone do lápis, também no canto superior direito da tela. Você pode mudar a cor do risco usando a barra à direita.

WhatsApp: fazendo desenho à mão livre (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 8. Por fim, caso necessário, você ainda pode adicionar uma legenda à sua foto ou vídeo. Para isso, toque sobre “Adicionar Legenda…” e escreva o que quiser. Quando terminar as edições, toque sobre o ícone azul, no canto inferior direito da tela, para publicar a imagem.

WhatsApp: adicionando legenda e enviando a foto (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 9. Após publicar a foto ou vídeo, toque sobre “Meu Status” para visualizá-lo. Você pode tocar sobre a foto para passar para a próxima imagem ou deslizar o dedo para cima para saber quem visualizou suas publicações.

WhatsApp: visualizando a sua publicação de status (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 10. Tocando sobre o botão com uma seta você pode encaminhar a história para um amigo. Caso queira apagar apagar o seu status, toque sobre o ícone da lixeira.

Encaminhando ou excluindo um Status (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Passo 11. Voltando à tela principal do Status, você pode visualizar as publicações dos seus amigos. Toque sobre o nome do contato para abrir. Para responder a história de uma pessoa, deslize o dedo para cima para abrir o chat.

Visualizando e respondendo publicações de amigos (Foto: Reprodução/Helito Bijora)

Com essas dicas, você poderá usar o novo Status do WhatsApp para compartilhar as suas histórias com seus amigos e familiares.