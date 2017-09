Chove de forma isolada em parte do Estado neste domingo

Imagem google

As chuvas isoladas estão previstas para ocorrerem no Estado, principalmente na região Sul. O motivo é um sistema de baixa pressão que passa no sentido Paraguai-Oceano Atlântico e vai afetar principalmente o sudoeste, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A água só deve cair mesmo no período da tarde e também à noite em cidades como Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã e até mesmo Dourados.

Para Campo Grande, chuva isolada deve ocorrer também durante a tarde. Contudo, o céu deve permanecer parcialmente nublado no período da noite.

Em Três Lagoas, na região do Bolsão, esse movimento do sistema frontal estacionário deve causar algum impacto e ocasionar alguma chuva, de forma menos intensa do que em outras partes de Mato Grosso do Sul.

"Essa frente fria se desloca para o oceano e forma um canal de umidade no sul do Estado, que deverá provocar pancadas isoladas de chuva à tarde nessa área. Na segunda-feira continuam as condições de muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada", comentou a meteorologista do Inmet, Helena Turon Balbino

As temperaturas permanecem altas, com máximas chegando a 37º C em Três Lagoas, enquanto a umidade relativa do ar na cidade tem previsão de ficar entre 25% e 55%.

Mais para o norte, em Coxim por exemplo, a máxima deve chegar a 35º C e umidade do ar ficando entre 30% e 85%. Em Sonora, onde o calor na última semana teve níveis extremos, segue com temperatura elevada e no período da tarde o termômetro pode registrar 39º C.

O Inmet divulgou que a partir de terça-feira (26), chuvas mais constantes devem ser registradas no norte de Mato Grosso do Sul e também em áreas do Pantanal. (Com informações do Correio do Estado)

Em Fátima do Sul, Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Com 80% de possibilidade de Chuvas de 2 mm, com temperatura na marca de 36 graus, conforme informações do Climatempo.