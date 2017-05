Câmara pede ao governador sinalização e recapeamento de rodovia que liga ao distrito de Culturama

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - A Câmara Municipal de Fátima do Sul aprovou na noite de ontem, terça-feira (16), durante sessão ordinária, 06 Proposituras, onde foi aprovada e assinada pelos 11 vereadores da Casa de Leis. A sessão foi presidida pelo vereador presidente Ermeson Cleber Mendes (PT).

Durante a sessão ordinária, foi também aprovando e assinando um requerimento feito e assinado por todos os 11 vereadores da Casa de Leis, onde requerem a Mesa Diretora, após ouvir o Colendo Plenário, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento ao Ilustre Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, solicitando que determine a Secretaria de Estado de Obras Públicas e Transportes o recapeamento da Rodovia MS 147 (trecho que liga ao rodovia 376 ao distrito de Culturama), e finalizando até a 276 que liga ao distrito de Lagoa Bonita.

Solicitam ainda que este recapeamento seja feito também no acostamento, e, que construa redutores de velocidade nos locais mais críticos, e após a Rodovia seja toda ela sinalizada.

JUSTIFICATIVA – Na justificativa, os vereadores destacaram ao Governador Reinaldo Azambuja, que o referido trecho da referida Rodovia, parece na realidade um carreador, abandonada, esburacada, sem sinalização, colocando a vida de quem por ela trafega em risco constante “inúmeros acidentes já aconteceram sem que as autoridades competentes tomassem providências para sanar estes problemas, portanto rogamos a Vossa Excelência que abrace esta causa e atenda nossas reivindicações”, finalizaram eles.

Os 11 vereadores que compõe a Câmara Municipal de Fátima do Sul são: Ermeson Cleber Mendes (PT), Diego Candido Batista (SD), Jairo Fernandes (PSDB), José Michel Gomes (PDT), Ezequiel Ferreira (PDT), Darcio Losano (DEM), Ronaldo do Lanche (DEM), Nelson Pisano (PR), João Hermes Pieretti (DEM), Luiz Cordeiro (PSDB) e Cleison José Souza (PSC).