Câmara homenageia Bombeiros e entrega Títulos de Cidadão Fatimassulense

Público prestigiou a solenidade

A câmara municipal de Fátima do Sul, na noite de ontem, 27, realizou solenidade alusiva ao Dia Nacional dos Bombeiros Militares e fez entrega de Título de cidadão Fatimassulense, na presença de várias autoridades, homenageados e várias pessoas de segmentos da sociedade.

O presidente da câmara, vereador Ermeson Cleber Mendes (PT), agradeceu as presenças das autoridades, major Congro, Valdenir Machado, representando o governo de MS, juiza de direito da comarca de Fátima do Sul, Rosangela Alves de Lima Favero, Deputado Federal Márcio Monteiro, deputados estaduais, Rinaldo e João Grandão, prefeitos de Jatei, Eraldo Leite, de Glória de Dourados, Aristeu Nantes, tenente coronel Welton, promotores de Justiça, Suzi e Romão, soldados do grupamento de Bombeiros e policia militar.

Dando início foi entoado os hinos do Estado de Mato Grosso do Sul e o hino do Corpo de Bombeiros Militar do MS. A seguir foi apresentado os videos institucional do Corpo de Bombeiros Militar de MS e do 10º Grupamento de Bombeiros Militar de Fátima do Sul.

O Major Congro fez a entrega de condecoração de medalhas de 10, 20 e 30 anos, de bons serviços prestados pelos Bombeiros Militares no Quartel em Fátima do Sul. Também entregou diplomas "Amigo de Bombeiro Militar", aos civis e militares de outras forças que se destacaram no auxílio do 10º subgrupamento dos Bombeiros Militar independente de Fátima do Sul.

Coube ao presidente da Câmara Municipal, vereador Ermeson Cleber Mendes, iniciar a entrega de Títulos de Cidadão Fatimassulense. Receberam os títulos: Coronel Welton, Deputado João Grandão, Deputado Rinaldo, Deputado Márcio Monteiro, Deputado Onevan de Matos, Deputado Zé Teixeira e Junior Vasconcelos.

Em seu pronunciamento o vereador Ermeson deu ênfase a crise que o pais atravessa e conclamou a todos unirem em torno de um mesmo ideal que é o bem da patria.