Bazar beneficente do Lar Ebenezer tem mais de 10 mil itens a partir de R$ 2

Presidente do Lar Ebenezer convida a população para o bazar que acontece neste fim de semana

O bazar beneficente do Lar Ebenezer vai disponibilizar mais de 10 mil itens a preços a partir de R$ 2. Para se ter uma ideia, o produto mais caro custa R$ 850; uma lente para máquina profissional da marca Nikon. O bazar acontece nesse sábado e domingo na sede da entidade em Dourados. São roupas, eletrônicos, perfumaria, maquiagens, entre outros que foram doados pela Receita Federal e que, em média, são comercializados a preços 50% mais baratos que o de mercado.

De acordo com a coordenadora do Lar, Gisele Ferreira, os interessados poderão pagar com cartão de crédito ou débito. O objetivo do bazar é arrecadar fundos para continuar mantendo os atendimentos na instituição.

No local, 19 adolescentes que antes estavam em situação de vulnerabilidade social estão seguras e acolhidas. De acordo com Gisele, a situação dos abrigos de Dourados continua em situação difícil e a ajuda da população é muito importante nesse momento.

Na semana passada, o Forum Permanente de entidades não Governamentais de Assistência Social divulgou nota à imprensa informando que cerca de R$ 2,2 milhões não teriam chegado em sua totalidade.

Um dos objetivos da entidade é a construção de um muro para o cercamento da entidade. "O objetivo é aumentar a proteção dessas adolescentes. Já houve casos de fuga ou de pessoas estranhas entrarem na instituição sem autorização", destaca.

Atendimento

O Lar Ebenezer surgiu da necessidade de atender crianças e adolescentes do gênero feminino que tiveram seus direitos violados e que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. O objetivo é propiciar às acolhidas um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de dignidade, como é preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 8.069, de 13 de Julho de 1990).

Como doar

O Lar Ebenezer de Dourados, lançou recentemente um novo site. A proposta é que a ferramenta facilite e dê mais agilidade para as pessoas que querem colaborar financeiramente com o abrigo. Veja o endereço virtual - clique aqui.

Serviço

Além de adquirir os produtos que serão comercializados durante o bazar, os interessados também podem utilizar os contatos da instituição para doar qualquer quantia. Toda a ajuda é bem-vinda.

O telefone do lar é: 67-3421.0103. Caso queira fazer a doação direto da sua conta para a do Lar Ebenezer os dados são: Caixa Econômica Federal: Ag. 2052 - Op. 003 - C/C. 164-7.