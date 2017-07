Bandido assalta casa lotérica em Dourados

Imagem Ilustrativa

Um ladrão invadiu uma lotérica em Dourados na tarde desta terça-feira, 11, e obrigou populares a deitarem no chão enquanto praticava o assalto.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 16h dois individuos chegaram em uma motocicleta e o garupa entrou na lotérica localizada na Rua Hayel Bon Faker e anunciou o assalto dizendo, "Todos deitem no chão é um assalto". Ele estava com um revólver .38.

Uma das vítima, um idoso de 84 anos, teve R$ 320 levados. Ele estava no caixa e pagaria as contas do mês com o valor levado. Após o crime, os dois fugiram tomando rumo desconhecido.

A Polícia está investigando o caso que foi registrado como roubo com emprego de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC de Dourados.