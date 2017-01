Aristeu Nantes decreta luto de 3 dias e cita referências de Edwin Baur com GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Aristeu Nantes decreta luto de 3 dias e cita referências de Edwin Baur

O Prefeito do município de Glória de Dourados, Aristeu Nantes (PEN), decretou na tarde de hoje, sábado (14), Luto Oficial por 03 (três), dias, em memória de Edwin Baur, devendo a bandeira do município de Glória de Dourados ser hasteada a meia verga, na sede do Paço Municipal.

Aristeu lamentou a morte de Edwin Baur e considerou os relevantes serviços prestado pelo município de Glória de Dourados, ele que é Gloriadouradense nato e trabalhou junto à EMPAER, IDATERRA, AGRAER, SEPAF, contribuindo grandemente com a agricultura familiar e extensão rural a nível municipal e Estadual.

No decreto, Aristeu Nantes cita a retidão, competência, compromisso e seriedade muito acima da média, sendo uma das maiores referências para a extensão rural no Estado. “Por bem servir o Poder Executivo Municipal e toda a cidade de Glória de Dourados, atuando com secretário de saúde, bem como secretário de agricultura e através de seu conhecimento e trabalho, muito contribuiu com o desenvolvimento da nossa população e cidade de Glória de Dourados”, finalizou Aristeu Nantes.

O Glóriadouradense e superintendente de desenvolvimento rural da Secretaria de Produção do Estado, Edwin Baur, de 60 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13) depois de um possível atropelamento na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao Shopping Bosque dos Ypês, em Campo Grande. A suspeita é que o homem tenha sido atingido enquanto trocava o pneu do carro no acostamento da via.

De acordo com o boletim de ocorrência, o superintendente da Sepaf (Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar) foi encontrado por motoristas que viajavam pela BR-163, bastante ferido, mas ainda com vida. Ele então foi socorrido para a Santa Casa de Campo Grande, mas sofreu parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

