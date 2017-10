Alerta prevê tempestades em Fátima do Sul e 42 municípios de Mato Grosso do Sul

Em Culturama, mes passado houve tempestade com chuva de granizo (fotos: Luzinete Santos)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta na tarde desta sexta-feira (20) para risco de tempestade. Segundo relatório, 43 municípios das regiões sul e sudoeste do Estado podem ser atingidos por fortes chuvas com granizo.

A precipitação pode variar de 30 a 100 milímetros e há probabilidade de ventos intensos de 60 a100 Km/h. com queda de granizo. O instituto alerta também para o risco de corte de energia elétrica devido a possíveis quedas de árvores, estragos em plantações e de alagamentos.

Os municípios com probabilidade de serem atingidos são: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Santa Rita Do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Previsão do dia

Segundo o Inmet, o tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no centro, sul e leste do estado, onde pode chover forte. Demais áreas parcialmente nublado a nublado com com pancadas de chuvas isoladas à tarde. A temperatura mínima prevista é de 20ºC, e a máxima de 40ºC.

Em Campo Grande a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no decorrer da tarde. A temperatura mínima fica na casa dos 24ºC e a máxima não deve ultrapassar os 36ºC.

PREVISÃO DE HOJE PARA FÁTIMA DO SUL - 21/10

Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Probabilidade de 80% para chover 23 mm. Para amanhã deve chover o dia e a noite com 99% de chances de 65 mm.

Com informações de Midiamax.