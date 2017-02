Agência Sucuri destaca o passeio na Estância Mimosa e suas 7 fascinantes cachoeiras em BONITO

FOTO: ESTÂNCIA MIMOSA - Agência Sucuri destaca o passeio na Estância Mimosa e suas 7 fascinantes cachoeiras

BONITO - MS - O passeio tem início com uma caminhada por trilha de aprox. 3.500m pela mata ciliar do Rio Mimoso em meio a árvores centenárias e animais silvestres. São sete paradas para banho em cachoeiras com piscinas naturais, sendo que uma parte do percurso é percorrido com barco à remo.

Diversos mirantes com visões panorâmicas da Serra da Bodoquena fazem da Estância Mimosa um dos passeios mais fascinantes da região. A casa sede da fazenda, onde é servido um delicioso almoço, mantém suas características originais.

Após um merecido descanso no redário, ainda há a opção de encerrar o dia com um agradável passeio opcional à cavalo.

O receptivo possui bar e restaurante, sanitários, redário e loja de souvenires. Venha conferir nossos Preços de Passeios em Bonito.

Observações:

Trilha c/ lanche incluso