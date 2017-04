FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Agência Sucuri destaca as atividades e opções noturnas que tem em BONITO (MS)

Bonito no Mato Grosso do Sul geograficamente está entre as cidades mais pequenas do Brasil sendo uma típica cidade interiorana nos confins de um dos Estados mais interioranos do Brasil. Mas isso somente geograficamente falando porque na realidade e cidade de Bonito Mato Grosso do Sul é uma das mais cosmopolitas do País.

Bonito está entre aquelas esquinas do mundo que respiram a cultura da diversidade e se assemelha na noite a points alternativos mundiais como Jericoacoara, Cuzco, São Pedro de Atacama, Puno ou Búzios, estas semelhanças se dão porque normalmente as pessoas que viajam por estes pontos também viajam para Bonito Mato Grosso do Sul, tornando a noite cosmopolita e além disso a quantidade de estrangeiros que escolheram Bonito como seu lar é muito alta!

CLIQUE AQUI E MONTE SUA VIAGEM PARA BONITO

Entre as atividades estão os passeios noturnos urbanos como o Projeto Jibóia onde você terá um encontro com as cobras, a Fábrica da Cachaça Taboa onde pode interagir na fabricação artesanal ou Aquário de Bonito onde pode se observar em aquários os espécimes da região, entre outros locais.

Além disso a noite em Bonito Mato Grosso do Sul promete iniciando em restaurantes como o tradicional Tapera, a internacional Casa do João ou o Japonês Sale Pepe e porque não uma carne de jacaré no Castellabate?

Depois, bares como o La Bonita próximo à pracinha principal da cidade, é outra opção nas noites de Bonito. O lugar é descontraído, excelente para pedir umchopp gelado e comer um petisco. E o Taboa que é uma visita imperdível na noite bonitense, é o mais conhecido e interessante de Bonito.É um bar descontraído, com música ao vivo, muitas bebidas e petiscos. A combinação perfeita para terminar a noite.

Bonito Mato Grosso do Sul também tem noites badaladas, tendo boas festas e gente bonita e interessante sempre. Eventos culturais ocorrem com muita frequência na cidade, informe-se com seu agente.

Reserve com antecedência seu pacote turístico para Bonito Mato Grosso do Sul com nossa equipe, garantindo uma experiência de viagem inesquecível!

Monte seu pacote de viagem garantindo a certeza de um passeio tranquilo neste paraíso.

Conte conosco em Bonito MS e vamos superar suas expectativas mais otimistas sobre sua viagem!

Contato:

Tel: (67) 3255-3994 – Contato MS

Tel: (11) 3230-6051 – Contato SP

Tel: (41) 4042-5450 – Contato PR

Tel: (31) 4042-5150 – Contato BH

Tel: (21) 4042-6150 – Contato RJ

E-mail: contato@agenciasucuri.com.br