Nico Rosberg surpreende e anuncia aposentadoria da Fórmula 1

Cinco dias após tornar-se campeão mundial na Fórmula 1, Nico Rosberg surpreendeu o mundo e anunciou nesta sexta-feira (2) sua aposentadoria da Fórmula 1.

O piloto alemão de 31 anos afirmou que tomou a decisão na última segunda-feira (28) à noite, após "refletir por um dia" e contar para Vivian, sua esposa, e Georg Nolt, que gerencia a sua carreira, e, por último, para Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes. As informações são da Agência ANSA.

"Para mim, é um dia muito especial por receber o troféu nesta noite. Vai ser incrível, mas por outra razão: quero aproveitar a oportunidade para anunciar o encerramento da minha carreira na F1. Desde quando comecei, aos seis anos, tive esse sonho: ser campeão mundial... Conquistei isso, dei tudo por isso, e com ajuda dos fãs consegui", escreveu Nico no Facebook.

Em uma longa postagem, o piloto alemão lembrou sua trajetória de 25 anos nos esportes a motor "com todo o árduo trabalho, o sofrimento, os sacrifícios".

Rosberg destacou que a temporada atual, que se encerrou no último domingo (27), foi "muito difícil" e que as decepções com a perda de título em 2015 e 2014 foram o "combustível para elevar minha motivação a níveis que eu nunca tinha experimentado antes".

"No domingo de manhã em Abu Dhabi, eu sabia que aquela poderia ser minha última corrida e aquele sentimento clareou minha cabeça antes do início. Eu quis aproveitar cada parte da experiência, sabendo que poderia ser minha última vez... e quando as luzes apagaram, eu tive as mais intensas 55 voltas da minha vida", escreveu o campeão.

Rosberg começou a carreira na Fórmula 1 em 2006, e no total disputou 206 grandes prêmios pela Williams e pela Mercedes. Conquistou ao todo 23 vitórias, 57 pódios e 30 pole-positions.