Flamengo leva virada do Santos em jogo maluco, mas avança para a semifinal da Copa do Brasil

Arbitragem deu pênalti para o Santos e depois voltou atrás

O Santos conseguiu virar um jogo que teve um pouco de tudo contra o Flamengo: gol relâmpago, golaço, discussão e até pênalti cancelado pela arbitragem. Mas o triunfo por 4 a 2 nesta partida maluca, na Vila Belmiro, não foi suficiente para o time avançar à semifinal da Copa do Brasil. Faltou só um gol.

A equipe carioca, que deixou muito rubro-negro irritado na noite desta quarta-feira, tinha a vantagem de ter vencido o primeiro confronto das quartas de final por 2 a 0. Assim, para ser eliminada teria de perder por 4 a 1.

A irritação dos torcedores foi pelo fato de o time não conseguir mostrar organização, mesmo estando à frente do placar duas vezes e tendo o empate (resultado também favorável) em duas ocasiões. Nas redes sociais, não eram poucos os pedidos de demissão do técnico Zé Ricardo.

O adversário do Flamengo na semifinal será o Botafogo, que eliminou o Atlético-MG ao vencer por 3 a 0, no Rio de Janeiro, também nesta quarta. As partidas estão marcadas para os dias 16 e 23 de agosto. A outra semifinal será entre Cruzeiro e o vencedor de Atlético-PR e Grêmio.

O Flamengo marcou com os atacantes Berrío e Guerrero. O Santos virou com os atacantes Bruno Henrique e Copete (duas vezes) e com gol do lateral Victor Ferraz.

Um lance que ficou marcado foi o pênalti dado pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden aos 40 minutos do primeiro tempo. Após disputa entre Réver e Bruno Henrique em cima da risca da área flamenguista, o santista caiu. O juiz voltou atrás após ser avisado pelo quarto árbitro que o zagueiro rubro-negro atingiu primeiro a bola. Penalidade cancelada e vaias na Vila Belmiro.