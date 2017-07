Ex-jogador do Corinthians se aposenta aos 27 anos e vira empresário influente

Anderson Silva se aposentou em maio, depois de defender o Leganés, da Espanha (Arquivo pessoal)

Pendurar as chuteiras com 27 anos de idade não é comum. Mas o meia Anderson Silva, revelado nas categorias de base do Corinthians, teve um ótimo motivo para anunciar a aposentadoria tão cedo: ele está se transformando em um empresário importante no mundo do futebol.

Semanas depois de se retirar do time B do Leganés, da Espanha, em maio, Andy Silva, como também é conhecido, já intermediou seu primeiro negócio como agente. Foi ele quem costurou a ida de William Camargo, atacante revelado nas categorias de base do São Paulo, com o próprio Leganés. A transferência custou 400 mil euros aos espanhóis.

“Eu decidi me aposentar porque, apesar de ter muito talento com a bola nos pés, via que meu corpo não conseguia responder às exigências físicas”, explica o agora ex-jogador, que atuou ao lado dos meias Willian e Lulinha e do lateral-direito Fagner.

As excelentes relações construídas durante a carreira como atleta ajudaram na decisão de virar empresário. “Serei o representante do Paco De Gracia no Brasil”, afirma Anderson, referindo-se ao espanhol que atuou como manager do Real Madrid por mais de duas décadas. Foi Paco quem levou Casemiro, Danilo, entre outros brasileiros, para o poderoso time de Madri.

Paco, inclusive, já pediu a Anderson que indique um lateral-direito forte no apoio e com boa capacidade de marcação. Fora do Real Madrid, Paco criou seu próprio escritório de agenciamento e caça um lateral para colocar no Valencia.

Anderson também pode participar nos próximos dias de uma negociação que mexeria com o futebol nacional. Um gigante da Europa estuda possibilidades para fazer proposta em definitivo por Luan, atacante do Grêmio. “Não dá para falar muito ainda, porque é tudo preliminar”, justifica.

Após passar uma temporada e meia no Parque São Jorge, Anderson conseguiu se profissionalizar como jogador no Noroeste. Então, esteve em Santa Catarina, no Oeste e no Vitória, quando jogou a Série A, antes de se transferir para a Espanha. “Atuei pelo Ibiza e depois fui para o time B do Leganés.”

A vocação para ser empresário já havia sido demonstrada há bastante tempo. “Eu sempre indicava jogador para os clubes onde estava. É uma característica minha e tenho certeza de que serei muito feliz agora, oficialmente como empresário de futebol”, finaliza Anderson.