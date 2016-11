Silvio Luiz perde a fala na RedeTV! e chora morte de ex-colega Mário Sérgio

Convidado a falar sobre a amizade e proximidade com o ex-jogador e comentarista Mário Sérgio, com quem trabalhou na década de 90 na Band, o narrador Silvio Luiz não conseguiu segurar a emoção nesta terça-feira (29) e chorou ao vivo no telejornal RedeTV! News, onde faz comentários esportivos.

''Desculpa… desculpa'', disse, já com dificuldade para falar. ''Um amigo, um irmão, um profissional… O melhor que teve. Desculpa, Boris, eu não tenho, não dá pra falar nada'', desculpou-se, aos prantos, o experiente locutor esportivo, bastante emocionado com a morte do comentarista do Fox Sports e também ex-jogador e técnico.

Momentos antes, o telejornal havia exibido reportagem, de autoria do também companheiro de longa data Luiz Ceará, com um balanço da carreira de Mário Sérgio.