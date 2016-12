SBT acaba com Domingo Legal, mas mantém Portiolli

O fim do “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, será anunciado oficialmente para sua equipe na próxima segunda-feira (12). No final da tarde desta quarta, depois de consultada, a direção do SBT confirmou a informação.

Devido à baixa audiência, o “Domingo Legal”, que já teve bons momentos sob o comando do Gugu, vai sair de cena, para dar lugar ao formato do antigo “Fantasia”, que tem estreia prevista para logo depois do carnaval.

Acaba também o "Sabadão", que terá edições inéditas só até o final de dezembro, embora não se descarte a possibilidade de colocar reprises durante as férias de janeiro e fevereiro.

Por outro lado, é importante informar que não estão previstas demissões. As duas produções serão deslocadas para o novo programa do Portiolli nas tardes do sábado, que também deve ir ao ar a partir da primeira semana de março.

Durante a abertura da exposição sobre Silvio Santos no MIS (Museu da Imagem e do Som), na terça, Portiolli disse ao UOL que sua situação no SBT estava indefinida e que poderia apresentar um programa na tarde de sábado, horário que era de Raul Gil:

“Existe uma possibilidade de fazer no sábado à tarde, mas é uma possibilidade. Gravo até 18 de dezembro, volto de férias no dia 5 de fevereiro. Quando eu voltar, acho que vai ter alguma novidade. Acho que nas minhas férias eles vão mandar alguma notícia. Tomara que não mande voltar antes. Meu desejo é fazer programa de televisão”.