A edição do próximo domingo, dia 04 de dezembro, do programa "Domingo Show", apresentado por Geraldo Luís na Record, exibe uma entrevista com o cantor Renner, que está retornando aos palcos com uma nova dupla, após polêmicas com Rick.

Na entrevista, ele faz revelações sobre seu período longe da fama e desabafa sobre o ex-parceiro, com quem brigou e se separou entre o fim de 2014 e início de 2015, após ser detido ao dirigir embriagado e causar acidente.

Renner contou que Rick não era de conversar e que isso sempre atrapalhou. "O Rick não é assim de chegar e falar, 'vamos bater um papo, o que tá havendo? Você tá sentindo falta de alguma coisa, tá precisando de alguma coisa?'. Ele nunca foi filosófico, essa coisa.... Ele é seco, cara!", disse.

"Ele sempre foi muito assim, de querer fazer, ser desse jeito e acabou", bradou. "Parceiro tem que ter amizade", completou.

Atualmente, Rick faz carreira solo

Em outro ponto da entrevista, o cantor reclamou mais uma vez que Rick não conversava com ele: "Sempre que eu sentava na cadeira do avião do lado dele, pra gente conversar um pouquinho, ele falava: 'bicho, para!, que eu vou dormir'".

E revelou: "Eu e o Rick a gente não dava certo. Sabe o casal quando acha que se ama, tá no costume, isso tô falando da intimidade, porque quem vê por fora, fala, 'nossa essa dupla é maravilhosa'. Hoje depois de tudo, eu sabia que Rick e Renner não ia passar de 2015, mesmo acontecendo tudo aquilo".

Agora, Renner está formando dupla com Ricardo, sobrinho de Rick.

O "Domingo Show" vai ao ar a partir das 11 horas, na Record