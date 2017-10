O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Joana avisa a Asher sobre o desejo de Nebuzaradã. Rebeca consegue despistar Sammu. Ebede-Meleque acompanha Joaquim e Edissa durante a fuga. Elga encontra Fassur e diz estar tudo pronto para o casamento. Shamiran, as filhas de Evil, Joaquim e Edissa deixam o palácio. Sammu-Ramat diz que logo estará no poder. Daniel se declara para Lia. Ravina permite a partida de Matias. Elga avisa que se casará no dia seguinte. Malca e Zelfa falam sobre Absalom e Dana. Asher agradece a amizade de Lior. Hurzabum toca uma canção na casa de Ravina. Evil ora ao Senhor dos Hebreus. Absalom vai até a casa de Dana e surpreende a todos. Zac diz não se conformar com a união entre Elga e Fassur. Zelfa estranha o comportamento dos filhos de Tamir e Shamir.

Absalom pede a mão de Dana em casamento. Ravina questiona a atitude do rapaz. Dana surpreende a todos ao aceitar o pedido. Evil pede para Aspenaz convocar todos os nobres para o pronunciamento. Ravina pede um tempo para pensar no pedido de Absalom. Lia vai até o quarto de Amitis. Neusta distrai Namnu. Amitis agradece o apoio de Lia. Temendo o pior, Amitis pede para Nitócris não ir até a sala do trono. Nebuzaradã beija Sammu-Ramat e diz que em breve se tornarão reis. Ebede aconselha Neusta a deixar o palácio. Fassur vai até a casa de Elga para a cerimônia. Zelfa pega o chapéu de Fassur. Ebede e Neusta vão para a Casa da Lua. Evil-Merodaque anuncia que a Babilônia terá um só Deus. Nebuzaradã e seus oficiais desembainham suas espadas, ameaçando o rei.