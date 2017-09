Novela “O Rico e Lázaro” Record: resumo do capítulo de hoje, 13

Imagem google

Asher afirma que pagará a dívida de Matias. Zac aparece e congela ao ver os dois se beijando. Ravina cobra uma resposta de Matias. Asher avisa que pagará a dívida de Joana. Zac diz que ele só pensa em vingança. Ilana fica espantada ao saber que Elga quer casar com Fassur. Zac e Asher saem no tapa. Joana fica desesperada. Rabe-Sáris fala da morte do comerciante que testemunhou o assassinato de Chaim. Asher aponta um punhal para Zac e manda que ele se afaste de Joana. Hurzabum diz que Saul não deve culpar Gadise. Ravina diz que Matias precisa lhe dizer a verdade. Hurzabum tenta explicar a situação para Saul. Tamir e Shamir ficam com medo da briga que tiveram com Larsa. Shag-Shag tenta disfarçar ao ver Zabaia na Casa da Lua. Asher deixa Joana em casa. Arioque encontra Aspenaz e avisa eu Shag-Shag voltou. Larsa descobre quem são os irmãos que ele brigou. Matias conta toda a verdade para os familiares. Saul sai do quarto sem ser percebido. Zac pede para falar com Beroso. Matias entra em pânico ao perceber que Saul sumiu.