Michel Teló anuncia que vai voltar ao Fantástico com quadro 'Bem Sertanejo'

O quadro "Bem Sertanejo", que teve boa repercussão no Fantástico (Rede Globo) em duas temporadas, ambas exibidas em 2014, deverá retornar para uma terceira, segundo o cantor, compositor e instrumentista Michel Teló.

“Nos meses de abril e maio, vamos retornar com a série 'Bem Sertanejo' para a TV, só que agora a bordo de um food truck no qual vamos rodar os principais estados que influenciaram e ainda influenciam o sertanejo. Teremos, como de costume, a presença de grandes convidados”, adiantou Teló.

A atração coloca Michel Teló para bater papo sobre vida, carreira e música com ícones do segmento. Já passaram pelo Bem Sertanejo Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima, Chitãozinho & Xororó, Almir Sater e Luan Santana. Todos cantaram seus maiores sucessos e mostraram um lado mais descontraído.

Michel será pai novamente

O cantor e a atriz Thais Ferzosa anunciaram na tarde no dia 17 de fevereiro a gravidez do segundo filho. Há exatamente um ano, os papais divulgaram a gestação de Melinda, primeira filha do casal, que está com seis meses.

O casal postou a mesma foto, da família, em suas contas no Instagram com a seguinte mensagem:

Há exatamente 1 ano atras (17/02/2016) compartilhamos com vcs uma benção que recebemos de Deus.. estávamos esperando nossa primeira filha, nossa bebê anjo, nossa Melinda.. q de tão maravilhosa nos fez desejar dar continuidade a nossa família.. e hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vcs que fomos abençoados por Deus (obrigada Senhor!) mais uma vez! SIM!!!!! Estamos grávidos novamente.. Melinda vai ganhar um irmãozinho! (sic)