Ex-BBB grávida de seis meses causa polêmica por não ter 'barriga'

A ex-BBB Letícia Santiago, que participou da 14ª edição do reality, está na reta final da gravidez de seu segundo filho - ela já é mãe da pequena Júlia. Entretanto, ela vem causando mais que polêmica nas redes sociais. É que com quase 7 meses de gestação do caçula, a modelo simplesmente não tem 'barriga'.

O 'caso' ganhou os holofotes após Letícia postar uma foto de biquíni em suas redes sociais no último domingo (4). "Boa tarde! Já almoçamos, agora curtir um spa com meus amores MMs vendo um filme", publicou na legenda da foto. Mas seus seguidores não deixaram de reparar num 'detalhezinho'. "E sua pose é pra quem tá grávida e P-O-D-E.... Se ficar grávida um dia quero ficar linda assim", "6 meses de gestação e olha a barriga! Só queria a minha assim sem estar grávida", postaram fãs.

Acredite, esta é a foto de Letícia grávida de seis meses (Reprodução/Instagram) Acredite, esta é a foto de Letícia grávida de seis meses (Reprodução/Instagram)

A foto repercutiu bastante em outras redes sociais e tornou-se até notícia em alguns sites de celebridades. Mãe de Júlia, Letícia espera um filho de seu casamento com o deputado Miguel Corrêa Junior.