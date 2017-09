É hoje! Bibi foge da polícia disfarçada de gari e deixa Silvana desesperada

Bibi (Juliana Paes) vai fugir da polícia vestida de gari, irá para a casa de Silvana (Lilia Cabral) e a deixará desesperada nos próximos capítulos de ‘A Força do Querer’, novela das nove da Globo.

Depois de fugir do Morro do Beco usando um uniforme de gari, Bibi decide se esconder novamente na casa de Silvana (Lilia Cabral), onde sabe que será recebida por conta da dívida de gratidão que a arquiteta tem com ela. Nonato (Silvero Pereira) é quem abre a porta e, discretamente, avisa Silvana que o “rato” voltou a aparecer.

Na mesma hora, Eurico ouve e fica intrigado. “Não mandaram detetizar? Silvana!”, reage. Dantas (Edson Celulari) também está na casa, mas não desconfia de nada. “É uma obra no vizinho”, despista Nonato, enquanto Silvana diz que vai dar conta da situação.

Dita (Karla Karenina) tenta fazer Eurico ir logo para a empresa e, assim que ele volta para a sala com sua pasta, Dantas comenta a notícia que acabou de ler no celular. “Viu essa? Bibi está sendo procurada pela polícia!”. “O que é que ela fez agora?”, pergunta Eurico, surpreso. “Assalto à mão armada! Roubou uma roupa de gari pra fugir da invasão!”, conta Dantas, indignado. “Aquela Bibi, hein? Que boa bisca! Do que é que o Caio se livrou!”, critica o empresário, antes de sair, sem imaginar que Bibi está escondida em sua casa pela segunda vez.

No quarto de Silvana, Bibi pede uma roupa emprestada e a arquiteta tenta fazê-la desistir de ficar lá, alegando preocupação de que a família descubra. “Você sabe esconder as coisas, Silvana! É melhor nisso que eu! Preciso usar um telefone, o meu deve estar grampeado, cadê o seu?”, pede, e liga para Aurora (Elizãngela) para avisar que está bem, mas sem entregar onde se escondeu.

Dita também fica bastante tensa com a situação e entra no quarto para alertar que Simone (Juliana Paiva) não deve demorar a voltar para casa. “Vou ficar no teu quarto. Se preocupem não que eu já sei o caminho!”, avisa Bibi, deixando Dita irritada.

Algumas horas se passam e Silvana fica ainda mais nervosa. “Ai, Dita! O prazo do agiota chegando… eu tinha um jogo hoje… um lugar onde eu ganho sempre… e fico presa aqui!”, desabafa. Até que resolve ir até a cozinha perguntar a Bibi se ela já está indo embora.

Bibi (Juliana Paes) e Silvana (Lília Cabral) em cena de ‘A Força do Querer’

(Foto: Globo/Estevam Avellar)

Bibi explica que ainda precisa ficar mais e garante que não vai aparecer para ninguém. “É, mas você tem uma arma. Eu vi!”, questiona Silvana. “E você acha que eu ia atirar em alguém?”, defende-se. “Se vissem você, se ameaçassem você, não ia?”, argumenta a arquiteta, mas a ex-estudante de Direito garante que sua essência ainda é a mesma, apesar de tudo o que viveu.

As duas conversam, e Bibi chega a se emocionar falando das escolhas que precisou fazer. Silvana se identifica com as questões de Bibi e pergunta como ela irá sair de lá. “Você vai me tirar!”, diz, categórica. “Eu?” reage a arquiteta, entrando em desespero.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta terça, dia 26. ‘A Força do Querer’ é uma novela de Gloria Perez, com direção artística de Rogério Gomes.

Bibi (Juliana Paes) em cena de ‘A Força do Querer’

(Foto: Globo/Estevam Avellar)