Dublê de 'The Walking Dead' sofre acidente em gravação e corre risco de morte

FOTO: DIVULGAÇÃO

O dublê John Bernecker, que atua na oitava temporada de ‘The Walking Dead‘, está em estado grave após um acidente durante as gravações da série. Ele foi levado nessa quarta-feira (12), para a UTI do Atlanta Medical Center.

O dublê caiu de uma altura de 8 metros e bateu com a cabeça em uma placa de concreto que estava no chão. No Facebook, a namorada de John, Jennifer Cocker, disse que ele ainda precisa de muitos cuidados, e se revoltou com o acidente.

“John merece ser examinado por cada neurocirurgião e médico que existe até que um deles nos dê um diagnóstico seguro e traga-o de volta para nós… ISTO NÃO É JUSTO”, postou nas redes sociais.

Bernecker já trabalhou em 'Logan' e 'Velozes e Furiosos 8'. Até a publicação desta matéria, a AMC, produtora de 'The Walking Dead', ainda não havia se pronunciado sobre o assunto.