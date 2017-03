FOTO: ASSESSORIA -

O lançamento da nova música de trabalho da cantora Cintia Vidal será no Parque de Exposições Deodápolis, em Deodápolis (MS). Segundo a cantora, ela faz abertura do show da dupla sertaneja Adson e Alana que acontece no próximo dia 10 de Março de 2017.

A informação foi confirmada por telefone ao Blog Jornal Digital Edu, na tarde desta quinta-feira (23).



VEJA PROGRAMAÇÃO ABAIXO