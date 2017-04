Cauã Reymond mostra novo visual Imagem: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond adotou um bigodão para seu novo personagem e ganhou vários apelidos dos seus fãs. O ator publicou uma foto do visual no Instagram. "Personagem novo. Visu novo”, escreveu.

“Lindo você é! Mas não gostei do bigode! Gângster, quarentão! Mesmo assim é fofo!”, escreveu uma fã.

Alguns internautas compararam Cauã a Seu Madruga, do "Chaves", e até com Fred Mercury. Teve muita gente que achou graça do bigode: "Parece um ator pornô dos anos 70", brincou uma fã.

"De todo jeito o homem é lindo para caramba. Como diz uma amiga 'colírio para meus olhos'", disse uma internauta.